Žena po 18 rokoch prehovorila o nočnej more, ktorú zažila na palube lietadla: Nikto sa ma nezastal!

Niekoľko žien sa zdôverilo so svojimi nepríjemnými skúsenosťami ohľadom sexuálneho obťažovania po tom, ako vyšiel článok v New Zeland Herald. Píše sa v ňom o žene, ktorú neznámy chlapík obťažoval počas letu z katarskej Dauhy do novozélandského Aucklandu.

Od začiatku na ňu nepríjemne civel. Cestujúca sa preto zakryla dekou. Chlap sa neskôr pokúsil nadviazať nezáväznú konverzáciu, no ona nereagovala. Potom zaspala. Keď sa prebudila, našla mužovu ruku na svojom stehne, pričom bolo jasné, že sa jej chcel dostať až medzi nohy. "Povedala som: Pane Bože, čo to robíš? a snažila som sa mu odtiahnuť ruku preč," spomína. Dokonca muža aj udrela, a to aj napriek tomu, že mohla skončiť v putách.

Zdroj: Getty Images

Mnoho pasažierov bolo vraj podnapitých, pretože požilo alkohol ešte pred odletom, takže sa jej ani nikto nezastal. "Chcela som plakať, ale nechcela som mu dopriať to zadosťučinenie. Myslel si, že celá záležitosť je jeden veľký vtip," pokračuje žena. Následne poprosila letušku, či by ju mohla presadiť, no tá jej žiadosť odmietla. Pasažierka bola v šoku. Nielen z toho, čo urobil chlap sediaci vedľa nej, ale aj z prístupu ostatných cestujúcich a najmä palubného personálu.

Keď lietadlo pristálo v Brisbane, muž sa postavil do uličky a začal si prezliekať tričko, stále však hľadel na svoju obeť a usmieval sa. "Úprimne, správal sa ako dieťa, ktoré dostane nový bicykel. Bol na seba taký hrdý," povedala žena. Po návrate na Nový Zéland incident nahlásila úradom. Po zdĺhavom súdnom procese bol muž nakoniec odsúdený za sexuálne obťažovanie.