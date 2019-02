Forenzná expertka prehovorila: Viem, či bola princezná Diana v čase smrti tehotná!

Po autonehode princeznej Diany a jej vtedajšieho priateľa Dodiho al Fayeda sa špekulovalo najmä o tom, či bola exmanželka princa Charlesa tehotná. Z oficiálnej správy vyšetrovateľov toho v tom čase nepreniklo na verejnosť príliš veľa a aj 21 rokov po tragédii je téma tehotenstva princeznej stále atraktívna.

K tejto problematike sa najnovšie vyjadrila aj forenzná odborníčka Angela Gallopová vo svojej knihe "When the dogs don't bark: A forensic scientist's search for the truth" (Keď psy neštekajú: Forenzný vedecký výskum za pravdu). Autorka v nej tvrdí, že Diana tehotná v čase svojej smrti nebola.

Zdroj: SITA/AP

"V krvi Diany sa najskôr zisťovala prítomnosť hormónu gonadotropín (hCG)," hovorí Gallopová o látke, ktorá je produkovaná v tehotenstve vyvíjajúcim sa embryom krátko po počatí. "Rozbor krvných vzoriek bol potom zameraný na dôkazy, ktoré by potvrdili, že princezná užívala antikoncepciu."

Zdroj: SITA/AP/Patrick Bar-Nice Matin

Súdne vyšetrovanie viedol profesor profesor David Cowan. Ten zároveň potvrdil, že krv, ktorá údajne patrila princeznej, vôbec nemusela byť jej. Z tohto dôvodu bolo lepšie pracovať so vzorkami odobratými priamo z havarovaného mercedesu. A kým profesor skúmal práve tieto vzorky, Gallopová testovala obsah Dianinho žalúdka, ktorý tehotenstvo nepreukázal.