Britské školáčky utiekli k Daeš do Sýrie: Jedna sa chce teraz kvôli dieťaťu vrátiť domov

DAMASK - Jedna z troch britských školáčok, ktoré sa v roku 2015 pridali k militantom z Daeš, sa chce vrátiť do vlasti, aby zabezpečila zdravotnú starostlivosť svojmu nenarodenému dieťaťu. V stredu o tom informoval na svojej webovej stránke britský denník The Times.

Počas rozhovoru v utečeneckom tábore na severovýchode Sýrie Shamima Begum uviedla, že ušla pred bojmi z dediny Baghúz, ktorá je jednou z posledných bášt Daeš v krajine. Shamima, ktorá je v deviatom mesiaci tehotenstva, sa podľa vlastných slov bojí, že za daných podmienok môže stratiť svoje dieťa. Ako totiž hovorí, počas pobytu v Sýrii jej už dve malé deti zomreli.

"To je dôvod, prečo sa chcem naozaj vrátiť do Británie - lebo viem, že sa tam o neho postarajú aspoň zo zdravotného hľadiska," vyhlásila Shamima Begum a dodala, že "urobí čokoľvek, len aby sa mohla vrátiť domov a pokojne tam žiť so svojím dieťaťom". Svoj útek k Islamskému štátu však neľutuje, keďže - ako uviedla pre reportéra denníka The Times - tam žila "normálny život", pričom ani pohľad na "odrezanú hlavu v koši" ju najprv "vôbec nešokoval".

Na archívnej snímke z 23. februára 2015 je trojica dievčat Kadiza Sultana (vľavo), Shamima Begum (uprostred) a Amira Abase (vpravo) Zdroj: TASR/Metropolitan Police via AP

Zároveň však povedala, že neskôr bola na území kontrolovanom islamistami svedkom "útlaku nevinných ľudí", a preto verí, že toto hnutie "si nezaslúži zvíťaziť", cituje z britských Timesov nemecká tlačová agentúra DPA.

Shamima mala 15 rokov, keď spolu s dvoma spolužiačkami - dievčatami menom Kadiza Sultana a Amira Abase - odletela 17. februára 2015 z londýnskeho letiska Gatwick do Turecka. Následne všetky tri priateľky prekročili sýrske štátne hranice, aby sa pridali k Islamskému štátu. Rodičom doma povedali, že idú na celodenný výlet.