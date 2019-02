Odborníci varujú: Nikdy nenechávajte pootvorené dvere na detskej izbe!

NEW YORK - Mnoho detí rado spí s pootvorenými dverami na izbe, má to však isté riziko. Hasiči varujú, že rozdiel medzi otvorenými a zatvorenými dverami detskej izby je v prípade požiaru rozhodujúci faktor pre život alebo smrť. Podľa nich by v rámci bezpečnosti mali byť dvere úplne zatvorené.

Pootvorené dvere na detskej izbe dávajú deťom pocit, že ich rodičia nie sú až tak ďaleko, nehovoriac o príšerách, ktoré sa vďaka ich predstavivosti ukrývajú v skrini či pod posteľou. Odborníci však varujú, že to, či necháte dvere otvorené alebo úplne zatvorené, rozhoduje v kritických situáciách, akou je napríklad požiar, o tom, či dieťa prežije alebo nie.

Zdroj: Getty Images

"Pre rodičov je ťažké presvedčiť malé deti, aby spali so zatvorenými dverami. Vždy chcú, aby boli aspoň pootvorené. Chodím do škôl, kde prednášam o požiarnej bezpečnosti, kde deťom zdôrazňujem, ako veľmi dôležité je mať zatvorené dvere," vysvetlil hasič z požiarneho oddielu Cold Spring Harbor neďaleko New Yorku. K uvedenému pridal aj dve fotografie. Dvere na oboch fotografiách sú duté dvere na spálni. Zatiaľ čo predok dverí je úplne obhorený, ich druhá strana umiestnená v spálni je nepoškodená.

Podľa hasiča môžu zavreté dvere zachrániť osobe v miestnosti život, pretože práve dvere zabránia šíreniu požiaru do ďalších miestností. Mnoho rodičov na správu reagovalo prísľubom, že odteraz budú nechávať dvere na detských izbách zatvorené. Zdôvodnenie odborníka ale nepresvedčilo všetkých. "Deti, ktoré potrebujú spať s otvorenými dverami, sa snažia zmenšiť separáciu medzi nimi a rodičmi a vďaka otvoreným dverám môžu rodičov aspoň počuť. Zastrašiť ich ešte viac zmienkou o požiari im určite pomôže zaspať," napísala jedna užívateľka.

Zdroj: Getty Images

Iní sa zas obávajú, že by sa požiar mohol začať šíriť z detskej izby. "Bojím sa, že požiar začne v ich izbe a detektor dymu to nezachytí kvôli zatvoreným dverám. Alebo že požiar začne v inej miestnosti a my nebudeme počuť alarm, lebo budeme mať zatvorené dvere," vyjadril sa ďalší rodič.

Požiarny oddiel v tejto súvislosti zverejnil pár dôležitých rád, ako ochrániť celú rodinu pred požiarom. "Detektory dymu by mali byť umiestnené vo všetkých spoločenských miestnostiach a spálňach." Požiarne cvičenia v dome sú vraj rovnako potrebné ako tie v škole. Ďalej dodávajú, že je vždy dobré dohodnúť si s rodinou stretávacie miesto niekde vonku v prípade, že by požiar zachvátil celý dom. Napríklad pri schránke alebo pri strome na dvore.