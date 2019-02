FOTO Cestári zúria: Zablokoval ich nezodpovedný vodič, zaparkoval ako hlupák

V zimnom období sa na cestách vyskytujú cestárske vozidlá, ktoré sa starajú o odhŕňanie snehu alebo posyp štrkom či soľou. Jeden z takýchto vodičov sa chystal vykonať svoju prácu, keď ho v nej obmedzili nesprávne zaparkované autá na jednej z ulíc. Obyvatelia dobre vedeli, že kvôli údržbe ulíc musia dbať na ich prejazdnosť, inak zostane ich ulica neodhrnutá a neposypaná.

"Týka sa to všetkých. Mohlo by dôjsť k situácii, kedy sa staršia dáma pošmykne na ľade, pretože cesta nebude upravená," upozornil cestár. Zamestnanci služby tvrdia, že začnú pravidelne vynechávať niekoľko hlavných ciest, ak budú obyvatelia nesprávne parkovať. Vodič cestárskej služby zverejnil na Twitteri fotografiu auta, ktorého časť je zaparkovaná na chodníku pri hlavnej ceste, ktorú sa chystal posypať. Medzi týmto osobným vozidlom a ďalšími zaparkovanými na druhej strane ulice je iba malý priestor, cez ktorý cestárske auto nemá šancu prejsť.

Once again we need to remind motorists to be considerate when parking on primary salting routes. On a daily basis crews over the county are reporting obstructions on routes. If we can't get through on multiple occasions then there is a chance of roads being removed from routes pic.twitter.com/7w92SuwJK7