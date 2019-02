FOTO Žena trávila s kamarátmi na dovolenke pri jazere: Bola si zaplávať, prišla o ruku!

AUSTIN - Kristina Dejesusová, ktorá pracuje ako zdravotná sestra, hovorí, že jej vlastná profesia jej zachránila život. V októbri 2017 plávala v jazere Travis v Texase, keď jej lodná vrtuľa strhla ruku. Spočiatku si vôbec nevšimla, že o ňu prišla. Zistila to až po tom, ako ju kamaráti vytiahli z vody do motorového člnu.

Dejesusová ich okamžite poprosila, aby vyvinuli tlak na ranu a zdvihli jej nohy hore. Na brehu jazera už čakala záchranná služba. Helikoptérou ženu následne previezli do lekárskeho centra Dell Seton, kde podstúpila operáciu. Po siedmich dňoch sa Kristina vrátila domov do New Jersey, kde tri týždne rehabilitovala v lekárskom centre Morristown. Teraz sa učí žiť s myoelektrickým protetickým ramenom, ktoré čiastočne kontroluje svaly.

"Bola som účastníkom lodnej nehody, keď sa moja ruka dostala do lodnej vrtule počas dovolenky s priateľmi. Pracujem ako zdravotná sestra na jednotke intenzívnej starostlivosti, takže som vedela, čo treba robiť," prezradila Američanka. Lodná vrtuľa jej pretrhla tepnu a kedykoľvek mohla začať prudko krvácať. Po celý čas sa Kristina snažila zachovať pokoj, pretože vedela, že aj malá dávka stresu by celú záležitosť značne skomplikovala. Keď sa po operácii prebrala, bola pod vplyvom sedatív.

Zdroj: profimedia.sk

Dôležitá bola pre ňu najmä podpora manžela Blasa Barquina, pomohla jej sa zmieriť so skutočnosťou, že nemá jednu ruku. "To, ako vaše telo vyzerá, je niečo, na čo si musíte zvyknúť. Momentálne so svojím telom nemám žiadny problém," vyhlásila. Kristina si na pláž oblieka plavky a v žiadnom prípade sa nehanbí.

Zdroj: profimedia.sk

So svojou kamarátkou Ritou sa rok po incidente vrátili k jazeru, kde sa to všetko odohralo. "Cítim, že mi to veľmi pomohlo. Na brehu sme si grilovali a dostali sme možnosť pomôcť niektorým ľuďom, ktorí v osudný deň pomáhali s mojou záchranou," dodala.