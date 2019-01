VIDEO Motorkárovi sa vrhla do cesty mladá žena: Hrôzostrašná zrážka, ale ten koniec!

LONDÝN - Na internete sa objavilo šokujúce video, ktoré zverejnil motocyklista prechádzajúci jednou z londýnskych ulíc. Napriek tomu, že mal zelenú, do cesty mu skočila žena ponáhľajúca sa na autobus. Zábery opäť potvrdili, že chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, o to viac by mali byť obozretnejší.