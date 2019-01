Syn tajne do domu prepašoval svoju priateľku: Otec sledoval, ako sa jej podarí vyjsť von

Príbeh nevlastného otca, ktorý zdieľal na sociálnej sieti, patrí do kategórie tých príjemnejších a zábavnejších. Už v piatok večer zaregistroval, že jeho syn má vo svojej izbe dámsku návštevu. Manželka o tom nevedela, on on si všimol, že pred dverami sú cudzie biele tenisky. A keďže tam boli aj v sobotu ráno, netrpezlivo čakal, ako sa situácia v dome vyvinie a akú taktiku zvolí dvojica, aby nepozorovane vyliezla z izby na poschodí.

So, my stepson has a girl upstairs in his room that stayed the night and my wife doesn't know yet. I'm curious on how he plans to smuggle her out now that the whole family is awake...



...and now we wait.