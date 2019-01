Na tento let pasažieri nikdy nezabudnú: Odporné VIDEO mladíka v uličke

Neznámy mladík si počas letu stiahol nohavice aj trenky a vymočil sa iba kúsok od svojho sedadla do uličky. Video zachytáva, ako sa postavil vedľa svojho sedadla a začal močiť v stoji, zatiaľ čo všetci ostatní sedeli a s úžasom ho sledovali.

Zdroj: Youtube/TH Channel HD

V súčasnosti nie je známe, odkiaľ video pochádza, no zdá sa, že k incidentu došlo v Rusku počas vnútroštátneho letu. Minulú stredu sa totiž objavilo v ruských médiách, ale nebolo doložené potrebnými informáciami o lete ani čase. "Ďalšia opitá kreatúra na palube lietadla," okomentoval zábery jeden z užívateľov. Mladého výtržníka momentálne hľadá polícia.

K podobnému incidentu došlo aj minulý rok. Stalo sa tak na palube lietadla EasyJet z Bristolu do Prahy. Celá skupinka zabávajúcich sa ľudí skončila zatknutá po tom, ako sa jeden z nich vymočil na palube lietadla ešte pred vzlietnutím. Mladík bol nútený opustiť palubu a celý let so 140 pasažiermi bol napokon zrušený.