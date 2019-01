FOTO Vodič nechal v aute v horúčavách steak: Vrátil sa o päť hodín... Pozrite, čo v ňom našiel!

Výsledky zvláštneho experimentovania zverejnil na Facebooku pracovník Dockside Café v austrálskom meste Mildura. Nevedno, či sa pod jeho nápad podpísali vysoké teploty, ktoré momentálne trápia protinožcov, alebo je za všetkým túžba ušetriť za energie. V každom prípade sa dopracoval k pozoruhodnému zisteniu, že kvalitný šťavnatý steak si dokážete pripraviť aj v rozpálenom aute bez obavy, že sa vám vysuší alebo zostane príliš krvavý.

Zdroj: Facebook/Mildura Dockside Cafe

Zamestnanec vo svojom príspevku tvrdí, že mäso nechal v kovovej nádobe v aute o jedenástej dopoludnia a keď si poň prišiel o štvrtej popoludní, bolo ideálne pripravené, šťavnaté a veľmi chutné. Uviedol, že v ten deň vystúpila teplota ovzdušia na 46 stupňov a auto parkovalo v tieni. "Takéto teploty sú nebezpečné pre deti, starších ľudí a pre zvieratá, ale ako sa zdá, môžu vám ušetriť náklady pri príprave jedla," dodal.

Zdroj: Facebook/Mildura Dockside Cafe

Nápad so steakom ocenili viacerí užívatelia, no našli sa aj takí, ktorí mu neverili. "Podľa mňa je to hlúposť. Teplota vo vnútri auta sa pri 46 °C ovzdušia vyšplhá na 60 - 70 °C. Koľko to môže byť v tieni? Neverím, že by to takto mohlo fungovať," zapochyboval jeden. Zamestnanec kaviarne však tvrdí, že ani on sám neveril tomu, že je to možné, kým to všetko nevyskúšal. "Zároveň som chcel poukázať na to, že teplota v aute môže ohroziť zdravie a život," napísal experimentátor.