BRATISLAVA - Vo vianočnej výzdobe je to podobné ako v móde: trendy na sezónu sa vytvárajú vo veľkom časovom predstihu. Znamená to, že len čo odzdobíme stromček a vianočné gule uložíme do škatúľ, dizajnéri už zverejňujú, čo bude in počas budúcich Vianoc.