BRATISLAVA - Vydala som sa do rodiny, v ktorej sa pilo. Veľa. Aj keby nebolo čo do úst, na pálenku sa vždy našli peniaze. Preto sa mi páčil postoj môjho muža Fera, ktorý aj na vlastnej svadbe ostal len pri jednom prípitku. Nepočúval reči o tom, že si nevie uctiť rodinu. A to mi veľmi imponovalo. Kto mal tušiť, že už o pár mesiacov sa zmení na nepoznanie?