VIDEO Buďte ostražití pri kontrolách na letisku! Takto ľahko ukradol zlodej veci z prepravky

Video z bezpečnostnej kamery zachytáva mladíka v ružovom tričku, ako na začiatku prehliadky vložil do prepravky 7000 libier (7800 eur).

Zdroj: Youtube/zidyboby ​

Potom si to nasmeroval ku skeneru, kde ho zdržal colník. Hneď za ním vidno muža v bielej košeli, ktorého neskôr pri čakaní na jeho veci pri bezpečnostnom páse upútali spomínané peniaze v prepravke pred ním. Vzal ich, počkal na svoje veci a pokojne odkráčal preč.

Zdroj: Youtube/zidyboby

V pozadí záberov vidno aj bezradného mladíka, ktorý zúfalo prehľadával ostatné prepravky a hľadal v nich svoje peniaze. Ďalej už ale nestrácal čas a všetko nahlásil policajtom. Tí krátko nato práve vďaka záznamu zlodeja zadržali počas nástupu do lietadla smerujúceho do Ruska. Peniaze však u neho nenašli. Až na výsluchu sa priznal, že ich odložil do držiaka na toaletný papier a chcel si ich odtiaľ vybrať na spiatočnej ceste. "Tie peniaze mám pre chorého príbuzného," obhajoval sa páchateľ, ktorý si za túto krádež odsedí jeden rok.