FOTO Matka nechala dcéru (3) pár minút bez dozoru: Prišla zo záchoda a musela sa smiať

Johnna s dcérou Aliviou

Zdroj: profimedia.sk

EDMONTON - Johnna Penningtonová z Edmontonu v americkom štáte Kentucky zostala v šoku z toho, čo vyparatila jej trojročná dcéra ich psovi. Dievčatko spustila z očí iba na pár minút, no jemu to stačilo na to, aby vylepšilo kožuch domáceho miláčika na nepoznanie.