Mamička po ťažkom pôrode začula, o čom sa rozprávajú sestričky: Komentár o jej ochlpení ju zabil

Holenie a depilácia sú síce veľmi rozšírené, ale nie každému vyhovujú a niektorí to nechávajú čisto na prírode. Je totiž na každom z nás, ako zaobchádza so svojím telom a čo sa mu páči. Lenže sestričky, ktoré asistovali pri pôrode jednej mladej ženy, majú zrejme v týchto otázkach úplne jasno a svoj názor dokážu dať najavo za každých okolností. Rodičke, ktorá zverejnila svoj príbeh na stránke Mumsnet, totiž zadreli, že jej rozkrok vyzerá ako vlasatá hlava, čo sa dnes už až tak často nevidí. Vôbec si pritom neuvedomovali, že pôrodom vyčerpaná žena, ktorej práve zašívali ubolenú vagínu, potrebovala v tej chvíli najmä slová povzbudenia a nie komentár, ktorý ju dostal do mimoriadne nepríjemnej a zahanbujúcej situácie.

Zdroj: Getty Images

Príspevok okamžite zasypali názory čitateliek, ktoré označili takýto prístup zdravotného personálu za neprofesionálny. "Toto nepotrebuje komentár. Práve zdravotné sestry by mali vedieť, že depilácia môže spôsobovať infekcie, čo je obzvlášť nebezpečné najmä v tehotenstve," podotkli viaceré užívateľky. "Budúci apríl mám termín. V hlave sa mi miešajú rôzne myšlienky a to mám ešte rozmýšľať aj nad tým, či sa bude asistentkám páčiť môj rozkrok? Je to fakt nedôstojné," dodala ďalšia.