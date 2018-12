VIDEO Chovateľ aligátorov chcel predviesť šialené číslo: Spadol rovno medzi nich!

Milovník aligátorov a adrenalínu Michael "Gator Crusader" Womer z mesta Orlando sa rád predvádza pred návštevníkmi jeho centra v Orlande. Je notoricky známy svojimi nebezpečnými kúskami, ktorými šokuje divákov. Krokodíly sú jeho vychytávka a s obľubou sa hojdá na lane nad ich hlavami, ktoré im vykúkajú z jazera. "Mám to veľmi rád. Cítim sa vtedy ako Indiana Jones. Vždy dávam do toho všetko, lebo nikdy neviem, či dostanem možnosť všetko si zopakovať," hovorí.

Zdroj: Facebook/Michael Womer ​

A jeho posledné číslo v jednej chvíli skutočne vyzeralo tak, že definitívne ukončí jeho dobrodružstvá. Nečakane ho totiž prerušila nehoda, keď Michaela zradilo lano, pretrhlo sa a on dopadol presne medzi pažravých aligátorov, ktorých tak rád provokuje. Video, ktorého autorom je jeden z návštevníkov, ho zachytilo, ako schádza po rebríku k jazeru, uchopí lano a s úsmevom na tvári otŕča krokodílom svoju nohu. Potom sa odráža a snaží sa prepraviť na skaly do stredu jazera. Lano sa však náhle pretrhne a dopraví ho presne medzi aligátorov.

Nie je jasné, aké zranenia Womer po tomto páde utrpel, ale z jazera vyliezol živý. So svojimi dobrodružstvami prestať neplánuje. "Viac si uvedomujem nebezpečenstvo, ale chcem ľuďom ukázať, že s týmito zvieratami sa dá spolupracovať a to mení samotný pohľad na ne. Preto mi to nebezpečenstvo stojí za to," dodal "Gator".