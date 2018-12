Vedci riešia záhadu, ktorá sa stala 11. novembra: Jej pôvod je zrejme ukrytý na malom ostrove

11. novembra bolo na viacerých miestach našej planéty zaznamenané seizmické vlnenie v trvaní zhruba dvadsiatich minút, ktorému vedci doteraz nedokážu pripísať presný pôvod. Po jeho zachytení sa okamžite začali tvoriť teórie o dopadnutom meteorite či stráženom nukleárnom výbuchu. Tajomstvo je zrejme ukryté na ostrove Mayotte, ktorý sa nachádza medzi Madagaskarom a Afrikou. Od mája ho totiž prenasleduje séria zemetrasení a zatiaľ najsilnejšie otrasy s magnitúdou 5,8 zasiahli územie ostrova 8. mája. Vedci teraz pracujú s teóriou, že záhadné seizmické vlnenie zachytené na odlišných miestach planéty, napríklad v Kanade, Čile a na Novom Zélande, by mohlo mať svoj pôvod práve v tejto oblasti.

This is the recording of the ~09:30 UTC Southern Indian Ocean event from Kilima Mbogo, Kenya. The signal has had a highpass filter applied to it at 0.01 Hz, 0.05 Hz, 0.1 Hz & 0.2 Hz respectively. As can be seen the signal is very low frequency @stevenjgibbons @ALomaxNet pic.twitter.com/UnAYW4mf1q