Modelka zažila na Bali dovolenku ako z hororu: Nebyť jedinej veci, mohla skončiť v obrovských dlhoch

Austrálčania milujú dovolenky na Bali a Emily nie je žiadnou výnimkou. Nie vždy ju tam však čakali iba príjemné chvíle a už dvakrát bola odkázaná na pomoc miestnych lekárov, pričom jej stav si vyžiadal leteckú prepravu domov do Austrálie. Priznáva, že ak by nebola poistená, účty za lekársku starostlivosť by ju zrejme zadlžili na celý život.

Zdroj: Facebook/Emily Gurr

Prvý incident ju postretol pred pár rokmi, keď sa u nej počas dovolenky začali prejavovať prvé príznaky horúčky dengue. Tú si pravdepodobne priniesla z Vietnamu, kde ju týždeň predtým uštipol komár. Po desiatich dňoch v miestnej nemocnici sa jej stav zhoršoval, a preto musela byť letecky prepravená do austrálskeho Darwinu, kde sa jej stav postupne zlepšil. Ak by nebola poistená, iba let by ju stál 52 000 dolárov (vyše 45-tisíc eur).

Zdroj: Facebook/Emily Gurr

Nebola to však jediná zlá skúsenosť, ktorá modelku postretla na Bali. Letecký prevoz si vyžiadalo aj jej zranenie, ktoré utrpela iba nedávno, keď jej na členok dopadol motocykel. Jeden muž chcel zaparkovať na okraji chodníka práve keď prechádzala okolo. Zrazu stratil kontrolu nad svojou motorkou a tá skončila na Gurrovej členku. "Išla som do nemocnice, kde mi dali ľadový obklad a prikázali mi, aby som dodržiavala pokojný režim," hovorí. Lekár z nej vraj ešte vytiahol 150 dolárov a poslal ju preč. Noha žene ale veľmi opuchla, mala silné bolesti, preto sa spojila so svojou poisťovňou a žiadala o pomoc. Krátko nato bola opäť prevezená domov, kde podrobné vyšetrenie odhalilo komplikovanú zlomeninu, ktorá si vyžiadala okamžitú operáciu. Emily má stále v členku sedem klinov.

Zdroj: Facebook/Emily Gurr

Napriek týmto skúsenostiam si nemyslí, že by mala poľaviť v cestovaní. Podľa nej nie je správne prežiť život v strachu. Najdôležitejšie je však podľa Emily to, aby ľudia nešetrili na cestovnom poistení. "Nie často sa stáva, aby sme museli niekoho kvôli zdravotnému stavu letecky dvakrát prepravovať z toho istého miesta. Ale vidíte, život to niekedy takto zariadi. Netreba preto nikdy podceňovať cestovné postenie," vysvetľuje poisťovací agent Richard Warburton. Dodáva, že ak turistov zasiahne ďaleko od domova nejaká zdravotná komplikácia, väčšinou sa spoliehajú na Google, ktorý im ukáže, kde nájdu najbližšiu nemocnicu. Nikdy ale neviete, aká je tam lekárska starostlivosť a ani to, koľko peňazí si od vás za ich služby vypýtajú. Vždy je preto lepšie komunikovať cez poisťovňu. V rámci cestovného poistenia si vždy vopred zistite, do ktorej nemocnice alebo ku ktorému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti je poisťovňa pridružená.