Študent chcel sexovať so svojou priateľkou, ale nemal kondóm: Sám bol prekvapený, ako sa to skončilo

MANCHESTER - Študent University of Manchester sa so svojou priateľkou ocitol v nemilej situácii, keď tesne predtým, ako sa chceli milovať, zistili, že nemajú ochranu. Rozpálený milenec sa však nevzdal a s prosbou o pomoc sa obrátil na sociálnu sieť. Sám bol prekvapený z toho, ako rýchlo všetko zafungovalo.

Dvadsaťjedenročný Jamie Innes dorazil za svojou priateľkou do dievčenského domu vo Fallowfield na predmestí Manchestru. Dvojica plánovala spoločný sex, ale mladík zistil, že si nezobral kondóm. Rozhodol sa teda obrátiť na Facebook. "Som v zúfalej situácii, má niekto kondóm? Nie je to žart, mám na všetko menej ako hodinu," napísal na sociálnej sieti. Zároveň zadal adresu a poprosil ľudí, aby sa ohlasovali iba seriózni užívatelia.

Priateľka vraj Jamieho vysmiala a neverila, že to zaberie. No zhruba o dvadsať minút neskôr zostali obaja v šoku, keď im neznámy mladík priniesol vytúžený prezervatív. "Bolo to ako donášková služba. Ten chalan sa volal Matthew a šiel práve autobusom cez Fallowfield, keď našiel moju správu. Nebol ďaleko, a tak sa rozhodol, že pomôže a kondóm mi prinesie," vytešoval sa Innes.

Zdroj: Facebook/Jamie Innes

Záchranca ho ešte upozornil, aby vždy so sebou nosil "náhradné diely", lebo nikdy nevie, či a kedy ich bude potrebovať. "Mne aj mojej priateľke chvíľu trvalo, kým sa vrátila tá správna atmosféra a mohli sme dokončiť začatú prácu," smeje sa študent.