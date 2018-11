Študentky našli na schodoch mŕtve osy: Na ďalší deň ich šokoval mysteriózny nápis na FOTO

Sophie spolu s kamarátkou kráčali po univerzitných schodoch, keď si všimli líniu mŕtvych osích tiel. „Na každom schode bola jedna mŕtva osa,“ hovorí podľa portálu unilad.co.uk Sophie. Pôsobilo to na nich ako scéna z hororu. Študentky umeleckej vysokej školy boli zo zvláštneho objavu zmätené.

Zdroj: Twitter/s0phiedalgleish

O niečo neskôr im spolužiačka oznámila, že pred dverami do ich štúdia je celá kôpka mŕtvych osích tiel. Myslela si, že niekde blízko musí byť osie hniezdo. Na druhý deň sa Sophie s kamarátkou išli pozrieť k dverám a skutočne tam našli asi 20 mŕtvych hmyzích tiel.

Na ďalší deň niekto usporiadal osie telá do tvaru slova „Hi“, v preklade „Ahoj“. Sophie bola zmätená, do štúdia vošla s plačom a smiechom zároveň. Študentka o svojom zážitku napísala aj na Twitteri. Píše, že niekto na umeleckej škole premiestnil mŕtve osie telá do pozdravu.

Zdroj: Twitter/s0phiedalgleish

Napriek tomu, že Sophie zverejnila fotografiu podivného nápisu, vinník sa nikdy nenašiel. „Nenašla som toho, čo to urobil. Každý to považoval za zábavné, ale ja som niečo takéto na umeleckej univerzite nečakala. Napriek tomu to milujem, je to psycho,“ dodáva na Twitteri Sophie.