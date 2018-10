Turista pri prechádzke lesom nakrútil čudný úkaz: Dýcha tu zem, to najdesivejšie, čo som videl!

Na internete sa objavilo video, z ktorého naskakujú zimomriavky. Turisti pri prechádzke lesom v kanadskej provincii Quebec nakrútili, ako sa v ňom hýbe zem. Na záberoch vidno kolísajúce stromy a zem, ktorá sa dvíha a opäť klesá. "Je to to najstrašidelnejšie, čo som videla za posledný mesiac," napísal Hayler Morestein, ktorý video zverejnil na Twitteri.

This video of a forest in Canada that looks like it’s breathing is the scariest thing I’ve seen all month. Really rubs me the wrong way. pic.twitter.com/Sv8gDGU9Ze