Víťazka závodu v ženskej cyklistike všetkých šokovala: FOTO Prekvapenie, narodila sa ako muž

Rachel McKinnonová, profesorka filozofie na College of Charlestone v Južnej Karolíne, vyhrala v kategórii žien 35 - 39 rokov a predbehla Holanďanku Carolien Van Herrikhuyzenovú a americkú cyklistu Jennifer Wagnerovú. "Svetovou šampiónkou prvýkrát v histórii transgender žena," pochválila sa po víťazstve McKinnonová na Twitteri.

Lots of transphobic bigots are responding to my world championship win saying that 'Next up, the paralympics.' Hey women, you realize that ALL of these people (many of them women) are comparing you to disabled people...right? Women = 'disabled men' they think. Wow. Offensive. pic.twitter.com/K5cbZgaOMc