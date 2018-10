Mladík zachytil na FOTO inváziu: Ľudia sú uchvátení, budúcnosť je tu!

Fotografia výstižne zachytáva stretnutie dvoch svetov. Autorovi sa podarilo zachytiť ulicu, kde sa nad ošarpanými a zanedbanými domami dvíha architektonický skvost 47-poschodovej budovy kasína Grand Lisboa Casino. Táto zaujímavo členená stavba pripomína práve z tohto uhla letiacu vesmírnu loď valiacu sa na obytné domy. "Budúcnosť je tu," komentujú mnohí užívatelia Paulov výtvor.

A truly astounding image. A street in Macau with the Grand Lisboa Casino looming in the background. Photograph by Paul Tsui, National Geographic travel photographer of the year.’ The future is now. pic.twitter.com/xTcu7eRkD2