Záhadný fenomén v štátnom parku fascinuje ľudí už desaťročia: Vraj sa ho konečne podarilo vysvetliť

Heather Emersonová a Jon Libbey sú poslednými z radu odborníkov, ktorí sa snažia rozlúsknuť záhadu Diablovej kanvice. Vodopád tvorí súčasť rieky Blure a nachádza sa nad jazerom Superior v Štátnom parku Minnesota iba 40 kilometrov od kanadských hraníc.

Okrem toho, že ide o úchvatný a dravý úkaz rútiaci sa obrovskou silou dolu skalným ryolitovým útesom, prúd vody na jednom mieste záhadne mizne za skalami. Nielen turisti, ale aj hydrológovia sa už niekoľkokrát pokúsili nájsť miesto, kde sa voda stráca, ale doteraz nikto neprišiel s presvedčivou teóriou.

Zdroj: Getty Images

Zdá sa však, že práve Heather a Jon rozlúskli toto tajomstvo. Meraním prietoku a objemu vody, ktorá cirkuluje vo vodopáde, totiž zistili, že z jej objemu neubúda a voda z vodopádu sa musí spodnými hlbokými prúdmi vracať naspäť do rieky. Prúdy vodopádu sú silné a odolné, ale po čase ich tlak úplne zničí. V minulosti bol napríklad vykonaný prieskum, počas ktorého naliali pozorovatelia do vody farbu, pretože dúfali, že takto ľahšie zistia, kde sa potom stráca. Lenže po farebných škvrnách nenašli ani stopu.

Podobne to bolo aj pri ďalšom experimente so stolnotenisovými loptičkami. Aj tie voda pohltila a odplavila nevedno kam. Emersonová a Libbey sú po svojich výpočtoch presvedčení o tom, že tlak všetky predmety hodené do vody vracia spodnými prúdmi naspäť do rieky.