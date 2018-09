Rowlingová po 20 rokoch odhalila tajomstvo jednej zo svojich postáv: Fanúšikovia sú v šoku

Mnohí Rowlingovej fanúšikovia mysleli, že majú v poprepletaných osudoch jej hrdinov úplne jasno. Posledný výrok britskej spisovateľky vykúzlil atmosféru dokonalého zmätku a prekvapenia. Joanne totiž krátko pred spustením traileru k druhému dielu filmu Fantastické zvery prezradila, že had Nagini je v skutočnosti pôvodne žena. Tá je od narodenia nositeľkou krvavej kliatby, a preto sa z nej stalo zviera. „Tajila som to pred vami iba dvadsať rokov,“ priznala sa prekvapeným fanúšikom na sociálnej sieti Joanne.

Zdroj: SITA

Mnohí už špekulujú o možnosti druhotnej kliatby, ktorou prešiel Maledictus, prípadne o prenesení kliatby z jedného pokolenia na druhé. Samotná autorka na svojom Twittri uviedla, že sa kliatba dedí z matky na dcéru a že v prípade Maledicta ide vždy o ženu. Táto forma premeny sa označuje ako Maledictus, ide o premenu človeka na zviera nie z vlastnej vôle. Na rozdiel od animága, ktorý svoju premenu ovláda.

Only for around twenty years. https://t.co/gZadgWVREN