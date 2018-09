Nikdy nezabíjajte osy! Ani netušíte, aký to môže mať následok na prírodu

V súvislosti s osami nám väčšinou napadne pokazený piknik či grilovačka, kde môžu účastníkov bodať. Problémom však je, že ľudia celkom nechápu, aké dôležité poslanie majú osi v prírode. Autor štúdie, expert na životné prostredie Seirian Sumner z University College London, vysvetlil, že k osám prechovávame odlišné emócie než ku včelám. Včely totiž považujeme za omnoho užitočnejšie, ako agresívne osy.

"Dlhý čas sme žili so včelami, niektoré druhy sme si dokonca domestikovali. Ale interakcie medzi človekom a osami sú často nepríjemné, pretože bodajú a stavajú si hniezda v okolí ľudských obydlí. Napriek tomu musíme aktívne prepracovať negatívny názor na osy, pretože majú veľa ekologických výhod," vysvetľuje Sumner, podľa ktorého si úpadok včiel ani ôs svet skrátka nemôže dovoliť.

Zdroj: Getty Images

Výskumy tvrdia, že osy a včely sú najdôležitejšie organizmy ľudstva. Obe opeľujú kvety a plodiny, no osy okrem toho ničia škodcov, ktoré sú zdrojom a prenášačom ľudských chorôb. V rámci vedeckého prieskumu odpovedali stovky respondentov zo 46 krajín na otázku, ako vnímajú včely a osy. Potvrdilo sa, že obľúbenosť ôs je nulová. Výskumníci vidia dôvod v nedostatočnom záujme o prírodu a nedostatku informácií o užitočnosti ôs. Medzinárodný tím tiež zistil, že osy sú nepopulárnym výberom pri skúmaní hmyzu, čo je príčinou našej nevedomosti o ich benefitoch pre ľudstvo.

Väčšina ôs, na rozdiel od včiel, žije samostatne a nie v rojoch. Bodnutie oboch je rovnako bolestivé, i tak majú ale ľudia radšej včely. Respondenti prieskumu boli tiež požiadaní, aby nasledujúci hmyz ohodnotili podľa obľúbenosti. Motýle u väčšiny vyvolávali veľmi pozitívnu emóciu, no včely boli aj napriek tomu obľúbenejšie než motýle. Na základe tohto vedci zistili, že ľudia chápu osy ako prírodných škodcov a dravcov.

Zdroj: Getty Images

Všetok hmyz je ohrození v dôsledku zmeny klímy a straty biotopov, vedci sa ale obzvlášť boja o budúcnosť ôs. Udržiavanie tohto druhu bude preto ich hlavnou prioritou. "Globálne obavy z poklesu opeľovačov vyústili do fenomenálnej úrovne verejného záujmu a podpory včiel. Bolo by fantastické, keby sa verejnosť zaujímala aj o osy, ale na to by bol potrebný istý kultúrny posun," skonštatoval spoluautor výskumu, doktor Alessandro Cini z univerzity vo Florencii v Taliansku.