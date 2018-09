Študent poslal email 247 ženám, aby našiel tú, ktorú stretol v bare: Koniec, ktorý by nikto nečakal

Študent Carlos Zetina sa v bare v kampuse Univerzity v Calgary nedávno zoznámil so študentkou z Holandska menom Nicole. Padla mu hneď do oka a vypýtal si od nej telefónne číslo. Keď jej chcel na druhý deň zavolať, nedovolal sa, očividne mu dala zlé číslo. Mladík sa ale nevzdal a rozhodol sa, že ju vypátra. Poslal teda hromadný email všetkým dievčatám s menom Nicole, ktoré študujú na spomínanej univerzite. Bolo ich dokopy 247. V správe stálo: "Ahojte, toto je hromadný email všetkým Nicolám. Ak nezapadáte do nasledujúceho opisu, tento email ignorujte. Ak si ho číta tá správna Nicole, ale nechce so mnou hovoriť, je to v poriadku. Ak sa teda voláš Nicole, si z Holandska a myslíš si, že Nietzsche je depresívny, potom sa mi ozvi späť."

Carlos sa, bohužiaľ, odpovede od svojej Nicole nedočkal, no zato mu napísalo mnoho iných dievčat z rovnakým menom. A tie navyše začali spolu komunikovať navzájom. Na Facebooku založili skupinu s názvom "Nicole zo včera večera", ktorá má teraz už vyše osemdesiat členov. Dokonca už plánujú aj spoločnú párty.

Some dude emailed every Nicole at U of C to try to find the girl he met last night and instead they formed a girl gang and I am legit DYING @ucalgary #nicolefromlastnight pic.twitter.com/ql4sxuBADQ