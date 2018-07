Študentka (21) zverejnila svoj tajný denník peňazí: Za TOTO ju teraz všetci nenávidia

NEW YORK - Spomínate si na svoj život, keď ste mali 21 rokov? Veľa instantných polievok a lacného vína, ale toto ani zďaleka nie je ten prípad. Mladá stážistka žijúca v New Yorku zverejnila svoj denník míňania peňazí. Mnohí sú z neho pobúrení, pretože luxus, v akom žije, považujú za absurdný.

Dvadsaťjedenročná dievčina pracuje pre marketingovú spoločnosť za 25 dolárov na hodinu. Nedávno anonymne zverejnila svoj denník, v ktorom uvádza, koľko peňazí a za čo bežne míňa. Je nepredstaviteľné, ako je možné, že človek v tak mladom veku žije taký honosný a márnotratný život.

V denníku píše, že týždenne zarába 747 dolárov (640 eur), plus si privyrába ako opatrovateľka detí, čo jej vynáša ďalších 100 až 120 dolárov. Rodičia jej každý mesiac posielajú na účet príspevok vo výške 800 dolárov, starý otec 300 dolárov. Býva v jednoizbovom byte, pričom celý nájom (2100 dolárov mesačne) jej platia rodičia. Okrem toho financujú aj dcérino školné, zdravotné poistenie, účty za telefón či zábavu. Okolo 40 dolárov mesačne platí sama, a to za skrášľovacie procedúry, ktoré sú absolútne nepotrebné.

Dalo by sa tvrdiť, že dievča žije svoju rozprávku. Pretože je len stážistka, v práci sa veľa nenarobí. "Niekedy sa v práci nudím, len sedím a nič nerobím. Vlastne nerobím nič do takej tretej a potom presne o piatej poobede odchádzam domov," priznáva. Má mimoriadne bohatú kamarátku a tiež kamaráta, ktorý robí šéfkuchára a pripravuje pre ňu a jej priateľky luxusné posedenia plné lahodného jedla. Jedlo nakupuje zásadne v sieti Whole Foods ponúkajúcej len organické produkty. Je to jedna z najdrahších možných alternatív. Jedlo z reštaurácií si dáva doniesť priamo do domu.

Verejnosť denník neznámej Američanky pobúril a tento spôsob života odsudzuje. Zatiaľ čo mnohí študenti musia pracovať dlhé hodiny na to, aby si vôbec mohli dovoliť študovať, ona plytvá peniazmi spôsobom, ktorý je priam odsúdeniahodný.