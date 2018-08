BRATISLAVA - Dlhé roky sa hovorilo o kokosovom oleji ako o superpotravine, ktorá by mala byť zaradená do nášho jedálnička. Potom však odborníci upozorňovali, že nie je až taká zdravá, ako sa myslelo a že si treba dávať pozor na jej množstvo. Je to však ešte horšie!