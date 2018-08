VIDEO Na pláž vyplavilo tajomného tvora: Raz sa vráti a bude desaťkrát väčší!

VIETNAM - Obyvatelia Vietnamu zahliadli na pobreží neobyčajne vyzerajúceho tvora. Hýbe sa a pôsobí dosť desivo. Istý muž sa dokonca bojí, že sa raz vráti a bude oveľa väčší. No s najväčšou pravdepodobnosťou nejde o žiadnu mimozemskú kreatúru, ale morské riasy.

Zvláštne vyzerajúce stvorenie poriadne vyľakalo ľudí na juhu Vietnamu. Minulý mesiac sa na pláž vyplavil tajomný hnedočierny živočích so stovkami chápadiel. Nasnímal ho turistický sprievodca v provincii Kien Giang. "Neviem, či je to zviera alebo rastlina," hovorí Nam Du, muž, ktorý stvorenie uvidel medzi prvými. Názory na vyplavenú kreatúru sa líšia. "Je to netvor, jedného dňa sa znova vráti z oceánu a bude desaťkrát väčší," myslí si miestny obyvateľ Kim Tho.

Živočích bol neskôr vypustený späť do oceánu. Odborníci sa domnievajú, že ide o obyčajný kus morských rias reagujúcich na ovzdušie. Každá časť riasy obsahuje malé chápadlá, ktoré sa pohybujú rôznymi smermi. To vysvetľuje pohyby vyplaveného objektu.