Mladíka nahnevala smska, o ktorej si myslel, že ju poslalo dievča: Jeho odpoveď ho stála prácu

Devätnásťročný Cory dostal nedávno správu z neznámeho čísla, v ktorej stálo: "Príď v piatok o dvanástej". Pôvodný anglický text (I’m making you come at 12 on Friday) ale vyznel tak trochu perverzne a mladík bol preto presvedčený, že správu poslala nejaká žena. Nahneval ho "tón", s akým s ním neznáma komunikovala, a tak odpísal v podobnom duchu: "Po prvé, nedonútiš ma robiť to, čo chceš a po druhé, nepamätám si, že by som sa s niekým dohadoval na nejakom sexe."

Bohužiaľ sa nakoniec ukázalo, že správa bola od Hrobowskiho šéfa. Ten si nedávno zmenil telefónne číslo a Cory ho ešte nemal uložené vo svojom mobile. Šéf si chcel prostredníctvom esemesky len potvrdiť čas, kedy príde do práce. "Zajtra ti zavolám a prediskutujeme tvoje ďalšie pôsobenie vo firme," stálo v ďalšej, ktorá už naznačovala problémy.

At this moment I knew I fucked up pic.twitter.com/DVIOaxnZlW — August 19th(@SznVibes) 16. júla 2018

Preľaknutý Cory nevedel, ako má odpovedať, a tak sa v zúfalstve obrátil na Twitter. Užívatelia mu radili, aby celú vinu hodil na žiarlivú priateľku, alebo si vymyslel niečo iné, uveriteľné. Neskôr v ten deň zverejnil Hrobowski aktualizáciu: "Už nemám prácu". Výpoveď dal ale paradoxne sám, pretože ako uviedol, "situácia sa po zverejnení správy na Twitteri tak trochu vymkla z rúk".