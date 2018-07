Začiatkom augusta by sa mal na oblohe objaviť jedinečný úkaz: Viditeľnosť voľným okom v tieto dni!

Kométa zvaná PanSTARRS bolo jasne viditeľná 2. júla, kedy ju obklopovalo zelené svetlo. Len o dva dni neskôr bola oveľa tmavšia, čo naznačuje, že je ohrievaná Slnkom a približuje sa k nemu. Americký magazín Sky and Telescope uvádza, že jas a veľkosť zeleného svetla okolo kométy sa zväčšuje, čo je známka blížiaceho sa výbuchu.

"Amateur astronomer Michael Jäger of Austria reports that Comet PANSTARRS (C/2017 S3) brightened 16-fold during the late hours of July 2nd, abruptly increasing in magnitude from +12 to +9." Image: Michael Jäger https://t.co/0kMZjtlJOs pic.twitter.com/V2toiwmt8Q