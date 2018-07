Dievčatko našlo v aute podprsenku, nebola jeho mamy: Otec spanikáril... až kým nespoznal PRAVDU

Otec dievčatka popísal celú udalosť prostredníctvom svojho konta na Twitteri. Začal tým, že ho dcérka prekvapila otázkou, "čo robí mamičkina podprsenka v otcovom aute". Manželka pritom už celé týždne v aute nesedela, čo vyhrotilo sled udalostí, pretože takto si mohla myslieť, že podprsenka patrí inej žene, možno rivalke v láske.

Muž teda išiel skontrolovať, čo sa to povaľuje v aute. To, čo našiel, ho veľmi pobavilo. Dcéra si totiž pomýlila podprsenku s ochrannou maskou, ktorá sa dáva na tvár, keď človek pracuje v rizikovom prostredí, aby sa zabránilo vdýchnutiu nevhodných čiastočiek.

My 4-y/o daughter tried to jam me up today.



Kid: Mommy, why is your bra in daddy's car?

Me: What!?



The Mrs hit me wit a killer side eye. She ain't been in my car in weeks



Me: Ain't no bra in my car!!

Kid: Ya huh, cup thingie with straps



*we all go to garage & look in car* pic.twitter.com/3c4kItwnZO