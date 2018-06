Satelitné FOTO odhalili pozoruhodný fenomén na púšti: Toto sa nestalo už 20 rokov

Tropický cyklón Mekunu zasiahol Arabský polostrov minulý mesiac, dnes môžeme prostredníctvom satelitných záberov sledovať nádherný úkaz. Voda z cyklónu vďaka netypickým tvarom piesočných dún vytvorila jazierka na najväčšej súvislej piesočnej púšti sveta a zároveň jednom z najsuchších miest Rub‘ al Chalí.

Zdroj: NASA Earth Observatory/Landsat 8

Stránka iflscience.com upozorňuje, že satelitný záber je trochu skreslený. Sú na ňom zvýraznené farby, aby bolo pre obyčajného človeka jednoduchšie rozlíšiť piesok od vody. Televízia Al Alrabiya však získala záber aj priamo z miesta, ktorý potvrdzuje, že úkaz nie je nijakým výmyslom.

The latest Cyclone #Mekunu has turned parts of of the arid Rub' al-Khali desert of #SaudiArabia, also known as the Empty Quarter, into water lakes, in a rare phenomenon that has not happened in nearly 20 years https://t.co/qLkQsvHvXf pic.twitter.com/jgkKyRTf5l