BIZÁR v New Yorku: Knight Rider dostal pokutu za RÝCHLOSŤ, auto je už roky odstavené v múzeu!

NEW YORK/CHICAGO – Najväčšie mesto USA sa dostalo na hlavné stránky záhadných udalostí. Ako je možné, že vozidlo, ktoré je už roky vystavené v múzeu a navyše v inom meste, dostalo pokutu za rýchlosť? Nejde pritom o žiadny žart. Blok z pokutu bol skutočný. Kde nastala chyba?
Občas sa stane aj niečo nepredvídateľné, lenže tento prípad prekonáva asi všetku fantáziu. V New Yorku vypísali dopravní policajti pokutu na vozidlo, ktoré dlhý roky parkovalo v múzeu.
Najkomickejšie na celej veci je, že to bola pokuta za rýchlosť. Ako môže vozidlo bez šoféra, ktoré sa celé roky ani nepohne, dostať pokutu za rýchlosť? Prípad sa neodohral v akčnom filme a nebola to ani žiadna reklamná kampaň. Píše o tom HuffPost.
Pokutu dostalo auto Pontiac Trans Am z legendárneho seriálu "Knight Rider", ktorý svojho času vysielali aj slovenské televízie. Auto navyše parkovalo v múzeu neďaleko Chicaga. Ako teda mohlo dostať pokutu v New Yorku?
Prekročenie rýchlosti zaznamenali na kamere
I keď bola pokuta len 50 dolárov, majitelia múzea Volo to celé považovali za jedno veľké nedorozumenie. Polícia uvádza, že "auto sa pohybovalo dňa 22. apríla vo štvrti Brooklyn, pričom prekročilo maximálnu povolenú rýchlosť o 19 km/h".
K pokute boli priložené aj zábery z bezpečnostných kamier, na ktorých bol skutočne čierny Pontiac Trans Am s kalifornskou poznávacou značkou "KNIGHT". Presne takú istú má aj vozidlo na výstave v múzeu.
Ďalších 5 pokút
Mestské záznamy ukazujú, že táto poznávacia značka je od roku 2024 spojená aj s ďalšími piatimi nezaplatenými dopravnými priestupkami v New Yorku. Do týchto chvíle nie je jasné, ako sa mohlo múzeum v štáte Illinois prepojiť s veľkomestom na východnom pobreží USA. Zodpovedné úrady v New Yorku naďalej odmietajú komunikovať.