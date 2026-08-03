Záhadné letecké nešťastie v Peru: Nové desivé detaily! Rozpadával sa stroj už počas letu?

LIMA - Vyšetrovanie tragickej havárie turistického lietadla v Peru naberá na obrátkach. Pri nehode počas vyhliadkového letu nad slávnymi obrazcami Nazca zahynulo všetkých 13 ľudí na palube. Vyšetrovatelia skúmajú posledné minúty letu, núdzové hlásenie posádky aj okolnosti, ktoré mohli viesť k pádu stroja.
Lietadlo vyslalo SOS a zmizlo z radarov
Tragédia sa stala v sobotu popoludní počas pravidelného vyhliadkového letu nad obrazcami Nazca, ktoré patria medzi najznámejšie turistické atrakcie Peru a sú zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na peruánske ministerstvo dopravy informovala, že jednomotorové turbovrtuľové lietadlo Cessna Caravan C-208 spoločnosti Aerodiana odštartovalo z letiska Pisco približne o 12.10 h miestneho času. Na palube bolo 11 zahraničných turistov – sedem Talianov, dvaja Nemci a dvaja Španieli – a dvaja peruánski členovia posádky. Približne o 13.00 h piloti nahlásili riadiacej veži núdzovú situáciu, krátko nato sa prerušilo rádiové spojenie. Lietadlo sa zrútilo v oblasti Socos asi šesť kilometrov od mesta Nazca a po dopade zachvátili trosky plamene.
Vyšetrovanie vedie peruánska komisia
Príčiny nehody zatiaľ nie sú známe. Peruánske ministerstvo dopravy poverilo vyšetrovaním Komisiu pre vyšetrovanie leteckých nehôd (CIAA), ktorá skúma technický stav lietadla, komunikáciu posádky s riadiacou vežou aj meteorologické podmienky v čase letu. Spoločnosť Aerodiana uviedla, že bude s úradmi plne spolupracovať a svoj letový program prispôsobí ich pokynom.
Otázky vyvoláva posledný manéver aj trosky
Taliansky denník Leggo s odvolaním sa na zdroje blízke vyšetrovaniu uviedol, že experti sa zameriavajú aj na posledný manéver lietadla. Podľa nich niektoré časti trosiek dopadli ďalej od hlavného miesta havárie, čo preverujú ako jednu z okolností vyšetrovania. Zatiaľ však neexistujú dôkazy, že by sa lietadlo rozpadlo ešte vo vzduchu, a úrady predčasne nevylučujú ani nepotvrdzujú žiadnu z možných príčin.
Vyšetrovatelia preto pracujú s viacerými scenármi – od technickej poruchy cez možné zlyhanie niektorého zo systémov až po vplyv poveternostných podmienok.
Silný vietor robil problémy už deň pred tragédiou
Dôležitou súčasťou vyšetrovania je aj počasie. Reuters pripomenul, že už deň pred nehodou boli vyhliadkové lety nad obrazcami Nazca dočasne pozastavené pre silný vietor presahujúci 40 kilometrov za hodinu. Vietor zdvíhal prach, znižoval viditeľnosť a prinútil dve lietadlá odkloniť sa na náhradné letisko Marcona. Zatiaľ však nie je potvrdené, že rovnaké podmienky prispeli aj k sobotňajšej tragédii.
Prezidentka zvažuje mimoriadne opatrenia
Agentúra AP s odvolaním sa na peruánske úrady informovala, že prezidentka Keiko Fujimoriová vyjadrila rodinám obetí sústrasť a oznámila, že vláda zvažuje dočasné pozastavenie prevádzky letiska v Pisco, kým nebudú známe prvé výsledky vyšetrovania. Rozhodnutie má padnúť po vyhodnotení správ ministerstva dopravy a civilného letectva.
Nejde o prvú tragédiu nad Nazcou
Peruánske médiá pripomínajú, že nejde o prvú smrteľnú haváriu pri vyhliadkových letoch nad obrazcami Nazca. K podobným nešťastiam došlo aj v rokoch 2008, 2010 a 2022, čo opakovane otvorilo diskusiu o bezpečnosti turistických letov v tejto oblasti. Napriek tomu patria lety nad geoglyfmi medzi najvyhľadávanejšie atrakcie krajiny a každoročne ich absolvuje približne 100-tisíc návštevníkov.