Výbuch v Hormuzskom prielive: Ropný tanker mal naraziť na námornú mínu

TEHERÁN – Ropný tanker narazil v Hormuzskom prielive na námornú mínu a explodoval, informovali v nedeľu iránske médiá. Tanker podľa nich predtým opustil trasu v tejto strategickej morskej úžine určenú Iránom, pričom mal vypnutý radarový systém. Píše agentúra DPA a Reuters.
O výbuchu informovali bez ďalších podrobností iránske tlačové agentúry Defapress a Tasním, ktoré majú blízko armáde a Revolučným gardám. Iránske úrady sa k záležitosti zatiaľ oficiálne nevyjadrili. Incident nepotvrdilo ani regionálne americké veliteľstvo CENTCOM, ani britský úrad bezpečnosti lodnej dopravy UKMTO.
Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, má kľúčovú úlohu v celosvetovom obchode s energetickými surovinami. Irán žiada od obchodných lodí dodržiavanie trasy, ktorú cez prieliv stanovil, a nárokuje si kontrolu nad touto morskou úžinou.