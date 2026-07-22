USA opäť udreli na Irán: Teheránom zneli výbuchy! Po prvýkrát aktivovali protivzdušnú obranu

WASHINGTON - Americká armáda v utorok miestneho času uskutočnila ďalšiu vlnu útokov na Irán, a to už jedenásty deň po sebe. Iránske médiá informovali o viacerých výbuchoch v hlavnom meste Teherán, píšu o tom agentúry AFP a DPA a stanica Sky News.
„Sily CENTCOM-u začali dnes o 19.00 h východoamerického času (streda 1.00 h SELČ) už jedenástu noc po sebe útočiť na vojenské ciele v Iráne,“ oznámilo Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) na sieti X. „Cieľom týchto útokov je naďalej oslabovať schopnosť Iránu ohrozovať komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive,“ dodalo.
Velenie na X po približne hodine oznámilo, že najnovšiu vlnu útokov ukončilo. Dodalo, že jeho jednotky „zaútočili na iránske vojenské operačné centrá, námorné kapacity, hangáre pre lietadlá, sklady bezpilotných lietadiel a vojenskú logistickú infraštruktúru“. Reportér agentúry DPA uviedol, že Irán po prvýkrát od najnovšej eskalácie konfliktu s USA aktivoval protivzdušnú obranu nad Teheránom. Výbuchy bolo podľa neho počuť v severovýchodnej časti mesta.
Iránske štátne médiá takisto hlásili výbuchy z viacerých štvrtí Teheránu, ako aj z mesta Búšehr, v ktorom sa nachádza jadrová elektráreň. Informovali aj o útokoch v severozápadnom a južnom Iráne. CENTCOM na X tiež vyhlásil, že Irán za posledné tri mesiace zaútočil na viac ako 30 komerčných plavidiel plaviacich sa cez Hormuzský prieliv, čím „ohrozil stovky nevinných námorníkov a narušil slobodu plavby“. Americká armáda zároveň poznamenala, že od začiatku mája uľahčila prechod približne 900 plavidiel cez túto úžinu, čím umožnila prepravu 450 miliónov barelov ropy.
Rubio varoval pred iránskou kontrolou nad Hormuzským prielivom
Kontrola Hormuzského prielivu zo strany Iránu by vytvorila nebezpečný precedens s dôsledkami presahujúcimi Blízky východ, vyhlásil v stredu šéf americkej diplomacie Marco Rubio počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Upozornila na to agentúra AFP.
„Ak na Blízkom východe vytvoríme precedens, v ktorom sa národný štát môže rozhodnúť kontrolovať medzinárodnú vodnú cestu, vyberať mýto a vyhodiť do vzduchu vaše lode, ak nezaplatíte, vytvoríme veľmi nebezpečný precedens, ktorý sa bude opakovať v iných častiach sveta, vrátane tohto regiónu,“ povedal Rubio v Manile. Jeho vyjadrenie prišlo krátko po tom, čo Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) vykonalo ďalšiu vlnu útokov proti Iránu s cieľom „oslabiť (jeho) schopnosť ohrozovať komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive“.
„V podstate je to veľmi jednoduché. Irán požaduje právo – ktoré nemá na základe žiadneho existujúceho právneho mechanizmu – kontrolovať tranzit dopravy cez Hormuzský prieliv... Základný princíp slobody plavby je ohrozený... To sa nesmie stať,“ uviedol Rubio. Spojené štáty sú podľa jeho slov naďalej otvorené rokovaniam s cieľom nájsť diplomatické riešenie, Irán však údajne neberie rozhovory medzi krajinami seriózne. „Ak to budú brať vážne, budeme aj my. Ak nie, urobíme všetko potrebné na ochranu našich záujmov a záujmov našich spojencov,“ skonštatoval minister.