Rozkol u našich susedov: Z opozičnej strany PiS odchádza 30 poslancov, Kaczyňski zúri

VARŠAVA - Približne 30 poslancov hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) nevystúpilo do štvrtkovej polnoci z vnútrostraníckych združení, čím nesplnili podmienky vedenia strany a prišli o členstvo. Ide najmä o platformu Rozwoj Plus expremiéra Mateusza Morawieckého. Predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski v piatok oznámil, že politický výbor strany v utorok formálne potvrdí dôsledky rozhodnutia. Informuje o tom varšavský spravodajca.
„Približne tridsať poslancov našej formácie sa vzdalo členstva. V utorok na budúci týždeň sa zíde politický výbor, ktorý túto skutočnosť jednoducho vezme na vedomie,“ povedal Kaczyňski. „Na združenie sme sa nemohli pozerať inak než ako na súčasť plánu na rozdelenie strany,“ vyhlásil o Morawieckého platforme. Tvrdí, že návrh na rozdelenie PiS zaznel už pred viacerými týždňami a opakovane ho predkladala významná osobnosť strany počas viacerých rozhovorov.
Predseda PiS zároveň uviedol, že vedenie urobilo výrazné ústupky, keď upustilo od požiadavky na zrušenie združenia Rozwoj Plus a navrhlo iba pozastavenie jeho činnosti do parlamentných volieb. Ani tento návrh však podľa neho druhá strana neprijala. „Každý vedel, čo znamená podpísať a čo znamená odmietnuť podpis. Rôzne zvláštne, niekedy až úsmevné vysvetlenia na tom nič nemenia,“ uviedol Kaczyňski.
Vyhlásenie nadväzuje na spor medzi vedením PiS a Morawieckým, ktorý v piatok oznámil, že členom strany chce zostať, ale požadovanú deklaráciu lojality nepodpíše a navrhol, že sa vzdá funkcie podpredsedu výmenou za zachovanie činnosti združenia Rozwoj Plus.