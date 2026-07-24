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Šokujúce odhalenie denníka: Trump sa chystá napadnúť ďalšiu krajinu!

Prezident USA Donald Trump
Prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON – Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje možnosť vojenského zásahu v africkom Mali. Podľa informácií denníka The Washington Post prebiehajú v Bielom dome diskusie o prípadných úderoch proti islamistickej skupine napojenej na al-Káidu, ktorá v posledných mesiacoch výrazne posilnila svoje postavenie v regióne Sahel.

Na muške je skupina napojená na al-Káidu

Podľa informácií, ktoré The Washington Post získal od súčasných aj bývalých amerických predstaviteľov, sa uvažuje o vojenských operáciách proti organizácii Džamáat Nusrat al-Islám wal-Muslimín (JNIM). Tá vznikla v roku 2017 zlúčením viacerých džihádistických skupín a je považovaná za jednu z najsilnejších odnoží al-Káidy v západnej Afrike. V posledných rokoch rozšírila svoju činnosť nielen v Mali, ale aj v Burkine Faso a Nigeri.

Biely dom zatiaľ konečné rozhodnutie neprijal

Podľa zdrojov denníka zatiaľ nejde o schválenú operáciu. V administratíve prebiehajú diskusie o možnostiach zásahu a o tom, akú podobu by prípadná vojenská akcia mala mať. Jedným z hlavných zástancov razantnejšieho postupu je poradca Bieleho domu pre boj proti terorizmu Sebastian Gorka. Definitívne rozhodnutie prezident Donald Trump zatiaľ neprijal.

Situácia v Mali sa po odchode západných síl zhoršila

Bezpečnostná situácia v Mali sa výrazne zhoršila po odchode francúzskych jednotiek a ukončení misie OSN. Vládnuca vojenská junta následne nadviazala úzku spoluprácu s ruskými bezpečnostnými silami, ktoré však podľa viacerých analytikov nedokázali zastaviť postup islamistických skupín. JNIM medzitým rozšírila svoje operácie a podniká čoraz častejšie útoky na armádu aj civilistov.

Prípadný zásah by znamenal ďalšie rozšírenie amerických operácií

Ak by prezident Trump vojenskú operáciu schválil, išlo by o ďalšie rozšírenie amerických protiteroristických aktivít mimo Blízkeho východu. Zatiaľ však nie je jasné, či by Spojené štáty pristúpili k leteckým útokom, nasadeniu špeciálnych síl alebo k inej forme vojenskej podpory. Biely dom ani Pentagón sa k informáciám zverejneným denníkom The Washington Post oficiálne nevyjadrili.

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