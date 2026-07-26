Muža dvakrát uštipol štrkáč: Boj o život! Na záchranu potreboval rekordných 54 dávok protijedu

OROVILLE – Bežná návšteva rodičov v americkej Kalifornii sa pre Chrisa Howartha zmenila na dramatický boj o život. Muža počas kontroly vodovodného potrubia na pozemku dvakrát uštipol štrkáč. Jedovaté uhryznutie spôsobilo vážne komplikácie a lekári mu napokon podali až 54 ampuliek protijedu, čo patrí medzi mimoriadne zriedkavé prípady.
Najskôr si myslel, že sa pichol o tŕň
K incidentu došlo ešte koncom mája v meste Oroville na severe Kalifornie. Chris Howarth spočiatku nadobudol dojem, že stúpil na tŕnistú rastlinu. Keď sa však pozrel k nohám, zistil, že ho dvakrát uhryzol severopacifický štrkáč.
Jedným zubom had zasiahol žilu, takže sa jed veľmi rýchlo dostal do krvného obehu. Muž okamžite zamieril do domu, kde jeho manželka najprv predpokladala, že ide o žart. Keď však uvidela krvácajúce rany, okamžite ho odviezla do nemocnice. O prípade informoval portál SFGATE, ktorý s Howarthom hovoril po jeho prepustení.
Stav sa prudko zhoršoval
Počas krátkej cesty do nemocnice sa u neho objavili prvé vážne príznaky. Začal mať znecitlivený jazyk, opuchli mu lymfatické uzliny a čoraz ťažšie sa mu dýchalo.
Lekári mu okamžite podali protijed. Napriek tomu sa jeho zdravotný stav na tretí deň výrazne zhoršil. Rozvinula sa uňho diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIC), závažná porucha zrážania krvi, pri ktorej sa v tele tvoria nebezpečné krvné zrazeniny, no zároveň hrozí masívne krvácanie.
Nemocnici došiel protijed
Situáciu ešte viac skomplikovalo, že nemocnica v Oroville spotrebovala všetky zásoby protijedu. Pacienta preto museli previezť do Stanford Hospital, kde pokračoval v liečbe iným typom séra.
Celkovo dostal 54 ampuliek protijedu – 36 v prvej nemocnici a ďalších 18 po prevoze. Na jednotke intenzívnej starostlivosti strávil 12 dní. Hoci je už doma, stále sa zotavuje a zatiaľ sa nemohol vrátiť do práce.
Takéto prípady sú veľmi zriedkavé
Podľa najnovších odporúčaní Wilderness Medical Society väčšina pacientov po uštipnutí severoamerickými zmijovitými hadmi potrebuje na zvládnutie otravy podstatne menšie množstvo protijedu.
V závažných prípadoch sa zvyčajne podáva niekoľko až približne dve desiatky ampuliek, pričom potreba 54 dávok patrí medzi mimoriadne neobvyklé prípady. Odborníci zároveň zdôrazňujú, že rozhodujúce je čo najrýchlejšie podanie protijedu a nepretržité sledovanie pacienta.