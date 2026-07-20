Ohavná a brutálna vražda: 11-ročné dievčatko znásilnili a hodili do jazera! Nasledovali protesty

NAÍ DILLÍ - Indiou otriasol mimoriadne brutálny prípad vraždy 11-ročného dievčaťa. Po únose a sexuálnom útoku útočníci dieťa vhodili do jazera, kde zomrelo. Tragédia vyvolala rozsiahle protesty a opäť otvorila diskusiu o násilí páchanom na ženách a deťoch.
Brutálna vražda dievčaťa otriasla Indiou. Ľudia vyšli do ulíc
Indické úrady vyšetrujú mimoriadne brutálny prípad vraždy 11-ročného dievčaťa, ktorý vyvolal v krajine vlnu pobúrenia. Dieťa podľa vyšetrovateľov uniesla skupina mužov, následne ho znásilnila a ešte zaživa vhodila vo vreci do jazera. Telo našli až nasledujúci deň.
O prípade informovali agentúra Reuters, indická televízia NDTV aj ďalšie miestne médiá s odvolaním na políciu v štáte Západné Bengálsko.
Polícia zadržala viacerých podozrivých
Vyšetrovatelia krátko po nájdení tela zadržali niekoľko podozrivých. Podľa polície bolo dievča unesené cestou na narodeninovú oslavu. Páchatelia ho odviedli na opustené miesto pri železničnej trati, kde malo dôjsť k sexuálnemu útoku. Následne dieťa vložili do vreca a hodili do jazera.
Polícia zároveň preveruje, či bol čin vopred naplánovaný. Vyšetrovanie pokračuje a kriminalisti zhromažďujú ďalšie dôkazy.
Smrť dievčaťa vyvolala protesty
Prípad vyvolal rozsiahle protesty v Západnom Bengálsku. Obyvatelia žiadajú rýchle potrestanie páchateľov a kritizujú postup úradov pri pátraní po nezvestnom dieťati. Situácia sa v niektorých oblastiach vyostrila natoľko, že došlo aj ku konfliktom medzi demonštrantmi a políciou.
Mimoriadne napätie vyvolal aj incident, pri ktorom dav zlynčoval muža, ktorého mylne považoval za jedného z páchateľov. Polícia neskôr uviedla, že išlo o nevinného človeka.
Násilie na ženách zostáva veľkým problémom
Prípad opäť upriamil pozornosť na dlhodobý problém sexuálneho násilia v Indii. Podľa údajov indického Národného úradu pre evidenciu kriminality je polícii denne nahlásených viac než 80 prípadov znásilnenia, pričom odborníci upozorňujú, že skutočný počet môže byť výrazne vyšší. Mnohé obete totiž útoky zo strachu alebo hanby vôbec nenahlásia.
Právnici a aktivisti zároveň upozorňujú, že napriek sprísneniu legislatívy po známom prípade hromadného znásilnenia v Naí Dillí z roku 2012 zostávajú vyšetrovanie aj súdne konania zdĺhavé a systémové problémy pretrvávajú.
Prípad zvýšil tlak na vládu
Tragédia sa odohrala len niekoľko mesiacov po nástupe novej vlády v štáte Západné Bengálsko, ktorá bezpečnosť žien označila za jednu zo svojich priorít. Opozícia aj občianske organizácie teraz požadujú dôkladné vyšetrenie prípadu, posilnenie ochrany detí a zrýchlenie súdnych procesov v prípadoch sexuálneho násilia.