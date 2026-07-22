Na oslave narodenín 30-ročného Slováka v Rakúsku zasahovali kukláči! Drámu odštartovala hádka

VIEDEŇ - Špeciálna jednotka rakúskej polície Cobra zasahovala v noci na stredu proti mužovi zo Slovenska, ktorý na oslave svojich narodenín v Spittal an der Drau v spolkovej krajine Korutánsko začal strieľať z plynovej pištole. Informuje o tom agentúra APA.
Tridsaťročný občan Slovenska sa dostal do konfliktu s dvoma hosťami – jedným Nemcom a jedným mužom z Horného Rakúska –, ktorým sa následne vyhrážal zbraňou, uviedla rakúska polícia.
Muž podľa polície približne o 01.00 h vystrelil dvakrát do zeme z plynovej pištole a ohrozoval ňou spomínaných dvoch mužov. Po oznámení incidentu na polícii vyrazila na miesto okrem bežných hliadok aj špeciálna jednotka Cobra. Slovák sa k skutku priznal. Polícia mu okrem plynovej pištole zaistila aj pištoľ značky Glock spolu s muníciou a zároveň mu predbežne zakázala držbu zbraní. Pri incidente sa nikto nezranil.