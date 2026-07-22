MIMORIADNY ONLINE Zemetrasenie vo vedení ukrajinskej armády: Syrský končí! Veliteľom ozbrojených síl bude Drapatyj

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že novým hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl bude bývalý veliteľ pozemných síl Mychajlo Drapatyj. V tejto funkcii nahradí Olexandra Syrského, informuje o tom agentúra AFP a Zelenského príspevok na platforme Telegram. Situáciu sledujeme online.
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7:19 O viac ako tretinu sa zvýšil počet zranených a zabitých civilistov na Ukrajine v prvej polovici roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Prispel k tomu narastajúci počet dronových útokov. Podľa agentúry Reuters to uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR). Ukrajina sa už piaty rok bráni ruskej ozbrojenej invázii.
6:12 Fedorov komentuje zmenu náčelníka armády. Bývalý minister obrany Mychajlo Fedorov privítal menovanie Mychajla Drapatyja za náčelníka generálneho štábu, nazval ho „novým vzduchom a novou nádejou v boji slobodných ľudí za slobodu a spravodlivosť“. „Toto je hlas zmeny, ktorý nemohol zostať nepovšimnutý,“ dodal Fedorov.
6:05 Obrovské požiare v južnom Rusku, výpadky prúdu na okupovanom Kryme uprostred hlásených ukrajinských útokov.
Zelenskyj odvolal Syrského, veliteľom ozbrojených síl bude Drapatyj
„Rozhodol som sa, že novým hlavným veliteľom Ozbrojených síl Ukrajiny bude Mychajlo Drapatyj... Ďakujem Olexandrovi Syrskému a každému z našich vojakov za to, že Ukrajina si na fronte udržiava silné pozície,“ uviedol Zelenskyj. Prezident poznamenal, že Syrskyj dosiahol pre Ukrajinu významné výsledky pri „obrane Kyjeva, počas charkovskej protiofenzívy aj v kurskej operácii“. K výmene na tejto pozícii došlo po protestoch ľudí, ktoré vypukli 15. júla po odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova v dôsledku konfliktu so Syrským. Tisíce demonštrantov žiadali návrat Fedorova do funkcie a odvolanie najvyššieho veliteľa armády.
Po odvolaní ministra sa podľa AFP začala riešiť otázka o ďalšom pôsobení Syrského. Agentúra Bloomberg v pondelok s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že Zelenskyj ho zvažuje nahradiť doterajším veliteľom pozemných síl Drapatým. Prezident si údajne vyberal zo zoznamu jedenástich potenciálnych kandidátov, pričom favoritom bol práve Drapatyj.
Syrskyj bol hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl od roku 2024 a podľa AFP patril medzi najskúsenejších ukrajinských veliteľov. Na začiatku ruskej invázie v roku 2022 viedol obranu Kyjeva. Agentúra Reuters uviedla, že Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore spoluobčanom tiež povedal, že exministrovi obrany Fedorovovi ponúkol „dôstojnú pozíciu“ zameranú na dohľad nad technologickou zložkou štátu.