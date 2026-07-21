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Čína pritvrdzuje: Po incidente v Juhočínskom mori si predvolala veľvyslanca Filipín

Na videosnímke príslušníci čínskej pobrežnej stráže (vľavo) na nafukovacom člne s pevným trupom prenasledujú príslušníkov filipínskeho námorníctva na gumovom člne v spornom atole Second Thomas Shoal na Spratlyho ostrovoch 20. júla 2026
Na videosnímke príslušníci čínskej pobrežnej stráže (vľavo) na nafukovacom člne s pevným trupom prenasledujú príslušníkov filipínskeho námorníctva na gumovom člne v spornom atole Second Thomas Shoal na Spratlyho ostrovoch 20. júla 2026 (Zdroj: TASR/AP/Armed Forces of the Philippines )
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TASR

PEKING - Čínske ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo filipínskeho veľvyslanca v Pekingu ohľadom pondelňajšej zrážky na spornej plytčine v Juhočínskom mori. Informuje správa agentúr AFP a Reuters.

Čína a Filipíny sa v pondelok navzájom obvinili zo zrážky na plytčine Ayungin (v angličtine Second Thomas Shoal) v Juhočínskom mori. Manila tvrdí, že jeden filipínsky námorník utrpel zranenia dreveným obuškom, a Peking tvrdí, že incident vyvolali Filipíny. Čínska pobrežná stráž v utorok samostatnom vyhlásení uviedla, že z humanitárnych dôvodov povolila filipínskej strane prepravu zraneného z uviaznutej filipínskej vojnovej lode.

Na palube člna sa nachádzalo osem mužov

Filipíny v pondelok oznámili, že čínsky nafukovací čln s pevným trupom krúžil okolo lode BRP Sierra Madre. Na palube člna sa nachádzalo osem mužov, ktorí loď fotografovali a natáčali na video. Loď, presnejšie lodný vrak, slúžiaci ako predsunutá vojenská základňa, leží na spornom atole Second Thomas Shoal na Spratlyho ostrovoch. Filipíny loď v roku 1999 odstavili na plytčine so zámerom posilniť svoje nároky na toto územie.

Manila vo vyhlásení potvrdila, že k plavidlám vyslala dva gumové člny, aby ich odohnali. „Príslušníci (čínskej pobrežnej stráže) reagovali násilne a agresívne a príslušníka filipínskeho námorníctva udreli dreveným obuškom po hlave, čím mu spôsobili zranenie a poškodili gumový čln námorníctva,“ uvádzalo sa v stanovisku. AFP pripomína, že Čína si nárokuje takmer celú túto kľúčovú vodnú cestu napriek medzinárodnému rozhodnutiu, podľa ktorého jej nároky nemajú žiadny právny základ. V tejto oblasti sa často dostáva do konfliktov s filipínskymi plavidlami.

Viac o téme: MoreČlnČína
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