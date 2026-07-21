Dovolenka snov? VIDEO Turisti hádzali na susedov z balkóna v hoteli toaletný papier, dostali odstrašujúcu pokutu

VALLETTA - Čo malo byť zrejme „zábavou“, sa skončilo zásahom polície. Skupina turistov na Malte hádzala z balkóna toaletný papier aj rôzne predmety na susedné balkóny. Zábery pobúrili miestnych obyvateľov a polícia napokon rozdala šesť pokút.
Nie každý si z dovolenky odnáša len fotografie z pláže. Skupina talianskych turistov ubytovaných v meste Sliema na Malte sa postarala o úplne iný druh atrakcie. Namiesto opaľovania sa rozhodli zabávať tým, že z balkóna hádzali toaletný papier a rôzne predmety smerom na susedné balkóny a ulicu. Podľa miestnych obyvateľov navyše z balkóna opakovane pľuli na okolie. O prípade informoval portál Lovin Malta.
Internetová „šou“ mala rýchly koniec
Videá z incidentu sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach a vyvolali pobúrenie medzi obyvateľmi štvrte. Polícia po preverení prípadu udelila šiestim členom skupiny administratívne pokuty.
Maltská polícia zároveň pripomenula, že podobné incidenty treba vždy nahlásiť. Bez oficiálneho oznámenia totiž nemôže voči narušiteľom poriadku účinne zasiahnuť.
Nie je to prvý podobný prípad
Ide pritom už o druhý incident za krátky čas. Len pred niekoľkými dňami úrady zasiahli proti apartmánovému domu v neďalekom meste Swieqi, kde hluční turisti opakovane porušovali verejný poriadok a vyhadzovali odpad z balkónov. Polícia tam udelila dvanástim návštevníkom pokuty v celkovej výške 2 000 eur a Maltský úrad pre cestovný ruch následne rozhodol o uzavretí budovy, pretože väčšina apartmánov fungovala v rozpore s licenčnými podmienkami.
Miestnym dochádza trpezlivosť
Dva podobné prípady v priebehu jediného týždňa opäť otvorili diskusiu o správaní niektorých turistov na Malte. Obyvatelia aj miestni predstavitelia volajú po prísnejších kontrolách ubytovacích zariadení aj dôslednejšom postihovaní návštevníkov, ktorí si zrejme pomýlili dovolenkový apartmán s ihriskom.
Zdá sa totiž, že výhľad z balkóna je krásny len dovtedy, kým z neho nezačne lietať toaletný papier.