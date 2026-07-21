Obrovská tragédia v Trebišove: Auto zrazilo dieťa, jeho život sa už nepodarilo zachrániť

TREBIŠOV - K tragickej dopravnej nehode, ktorá si vyžiadala život maloletej osoby, došlo v pondelok (20. 7.) v podvečerných hodinách na jednej z ulíc v Trebišove. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Podľa doterajších zistení vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo značky Volkswagen Sharan, z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do maloletej osoby, ktorá sa pohybovala po miestnej komunikácii,“ uviedla. Dieťa utrpelo pri nehode utrpela zranenia, ktorým napriek snahe zdravotníkov v trebišovskej nemocnici podľahlo.
Vodiča podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ako aj orientačnému testu na prítomnosť drog v organizme, oba výsledky boli negatívne. Policajti miesto dopravnej nehody dôkladne zadokumentovali a zabezpečili potrebné dôkazy. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Vo veci naďalej prebiehajú procesné úkony,“ uviedla policajná hovorkyňa. Presná príčina dopravnej nehody, jej okolnosti, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.