Získať úver bude náročnejšie: Banky v eurozóne sprísňujú podmienky

FRANKFURT NAD MOHANOM - Banky v eurozóne v druhom kvartáli sprísnili podmienky pre poskytovanie úverov. Dôvodom sú obavy z geopolitickej nestability. V priebehu tretieho štvrťroka peňažné ústavy predpokladajú ďalšie sprísnenie podmienok. Ukázal to kvartálny prieskum Európskej centrálnej banky (ECB), ktorého výsledky zverejnila v utorok. Informuje správa agentúry Reuters.
Z prieskumu, ktorého výsledky sú kľúčovým podkladom pre rokovania ECB o menovej politike, vyplýva, že dopyt po podnikateľských úveroch sa zvýšil, ale podiel zamietnutých pôžičiek stúpol. Úverové štandardy sa najviac sprísnili v takých sektoroch, ako je automobilový priemysel a energeticky náročná výroba. „V treťom štvrťroku 2026 banky očakávajú ďalšie sprísnenie úverových štandardov vo všetkých kategóriách úverov,“ uviedla ECB na základe prieskumu na vzorke 159 najväčších bánk bloku.
Trh predpokladá, že ECB na zasadaní v závere tohto týždňa takmer určite úroky nezmení. Väčšina analytikov však očakáva, že v septembri banka úroky zvýši, keďže rast cien energií spôsobený vojnou v Iráne posunul infláciu na zhruba 3 %, čiže podstatne nad úroveň 2 %, ktorú si ECB želá udržiavať.