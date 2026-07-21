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Trnavská Business Konferencia prinesie v septembri do Trnavy hostí, akí tam bežne neprichádzajú

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(Zdroj: Trnavský Business Brunch)
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Trnava si zaslúži vlastnú business konferenciu! To si povedal tím stojaci za úspešným konceptom Trnavský Business Brunch a pripravil line-up, ktorý svojimi témami osloví marketérov i lokálnych podnikateľov.

Trnavská Business Konferencia sa bude konať už 25. septembra 2026 v trnavskom OOZI. Podľa slov organizátorov prinesie veľa podnikateľskej inšpirácie, úspešných príbehov, ale aj praktických informácií, ktoré pomôžu posunúť podnikanie každej účastníčky a každého účastníka.

Konferencia sa bude venovať témam od marketingu, cez sociálne siete, zlepšovanie zákazníckej skúsenosti, firemnú kultúru, až po prínos osobnej značky v podnikaní. Návštevníci sa môžu tešiť na prednášky a diskusie spíkrov z úspešných firiem ako Martinus, Medusa Restaurants, Nehera, Menkyna Partners, OLO, Lightning Beetle, 2muse a ďalších. Okrem hlavného programu sa budú môcť účastníci prihlásiť na jeden z piatich sprievodných workshopov.

Od brunchu až po celodennú konferenciu

Networkingový event pre lokálnych podnikavcov z Trnavy a okolia Trnavský Business Brunch oslávil v júni svoje prvé narodeniny. Okrem neformálneho zoznamovania sa podujatie každý mesiac prináša do Trnavy prednášky a diskusie odborníkov  z marketingu, biznisu, kreatívneho či technologického sveta. „Pri skladaní programu Trnavského Business Brunchu sa snažíme spojiť know-how s inšpiratívnou debatkou s človekom so zaujímavou prácou či podnikaním. Trnavská Business Konferencia má byť prirodzeným rozšírením tohto konceptu – namiesto dopoludnia však bude trvať celý deň  a namiesto dvoch hostí prinesie sedem prednášok, dve panelové diskusie a päť workshopov. Bude to deň plný expertízy, inšpirácie, ale aj uvoľnenej atmosféry, akú už naši hostia poznajú,“ hovorí organizátor Tony Dúbravec, ktorý má na starosti program konferencie.

Trnavská Business Konferencia prinesie
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 (Zdroj: Simona Princová)

Okrem nových informácií získajú návštevníci aj príležitosť stretnúť inšpiratívnych hostí a vytvoriť si nové kontakty. Tony Dúbravec dodáva, že rovnako ako pri Trnavskom Business Brunchi, aj Konferencia chce priniesť uvoľnenú atmosféru, ktorá ponúka priestor na networking. „My ako organizátori sa snažíme ľuďom priniesť platformu na nadväzovanie biznisových aj ľudských kontaktov. To, ako s ňou dokážu návštevníci naložiť, je, samozrejme, už vždy na nich. Ja určite odporúčam každému networkovať, čo najviac to ide: využiť coffee breaky a prísť na afterparty, ktorú pripravujeme. Veríme, že Konferencia bude plná zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, ktorých stojí za to spoznať bližšie. Po roku môžeme sledovať, že aj vďaka Trnavskému Business Brunchu už stihlo vzniknúť niekoľko zaujímavých projektov, klientskych vzťahov i priateľstiev.“

Prednášky na tému gastronómie, sociálnych sietí aj firemnej kultúry

Program konferencie bude rozdelený do troch blokov s prestávkami a po nich bude nasledovať spomínaná afterparty.

Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na prednášky Juraja Šlesára o tom, prečo Martinus roky opakuje tú istú reklamu alebo o tom, ako si internet zamiloval smetiarov v podaní Romi Elischer z OLO. Značná časť programu bude venovaná aj téme gastra o podnikaní v gastro svete porozprávajú odborníci Lukáš Hesko (Irin, Taraxacum), Dávid Géczy (Dejvthechef), Peter Szamuhel (Bucheck) a Zuzana Zuzáková (Dezertina), dávku inšpirácie prinesie prednáška Romana Kóňu z Mäso od Romana, a reč bude aj o firemnej kultúre v gastronómii. Kompletný program s harmonogramom nájdete na webe eventu.

Trnavská Business Konferencia prinesie
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 (Zdroj: Trnavská Business Konferencia)

 

Okrem hlavného programu sa v rámci konferencie bude konať aj päť sprievodných workshopov: Design Thinking s Adamom Brockom, Osobná značka s Tonym Dúbravcom, AI pre podnikateľov s Jakubom Hrušovským, Business Fashion s Katkou Kobušovou alebo Business Sketching s Jánom Balážom a Kamilou Kabirov. Každý z účastníkov sa môže podľa svojich preferencií a zamerania prihlásiť na jeden z nich.

Kúpte si lístky medzi prvými za zvýhodnenú cenu

Lístky na Trnavskú Business Konferenciu sa predávajú v dvoch vlnách. Aktuálne si môžete stále zakúpiť EARLY BIRD lístky za cenu 149 € bez DPH.

Všetky informácie o podujatí, kompletný program a zoznam spíkrov aj lektorov nájdete na konferencia.trnavskybusinessbrunch.sk. 

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