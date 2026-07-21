Desivé chvíle vo Vietname! Plamene pohltili autobus plný cestujúcich

HANOJ - Pri požiari autobusu na juhu Vietnamu zahynulo v utorok nadránom najmenej sedem cestujúcich, oznámila tamojšia polícia. Informuje správa agentúry Reuters.
Autobus smeroval z provincie Lam Dong do neďalekého hospodárskeho centra Hočiminovo Mesto, keď v ňom pravdepodobne po náraze do prekážky vypukol požiar. Plamene podľa vietnamských úradov rýchlo zachvátili 24-miestne vozidlo a cestujúci zostali vo vnútri uväznení. Polícia začala vyšetrovanie príčiny nehody. Podľa štátnych médií utrpelo zranenia ďalších päť osôb.
Dopravné nehody sú vo Vietname časté
Vietnamský portál VnExpress uviedol, že hasiči dostali požiar pod kontrolu po približne 30 minútach. Zranených previezli do nemocnice, pričom jedného z nich už po ošetrení prepustili. Dopravné nehody sú vo Vietname časté. Podľa agentúry AFP ich najčastejšie spôsobuje vysoká rýchlosť alebo technické poruchy.